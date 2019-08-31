Читатель спрашивает: Какие из пророков считаются пророками «улуль-азм»?

Среди пророков пятеро считаются самыми превосходными и их называют «улуль-азм» (обладателями воли). Пророками улуль-азм являются Его Светлость Нух (а), Ибрахим (а), Муса (а), Иса (а) и Мухаммад (с). Основной отличительной особенностью этих пророков является призыв народа к совершенно новому шариату и аннулирование шариата предыдущего пророка в виду его старения. Между этими пророками были и иные посланники Аллаха. Однако они не приносили людям новый шариат, ведя пропаганду шариата предыдущего пророка улуль-азм. Посредством последнего пророка и посланника Аллаха Мухаммадом (с) людям был ниспослан последний шариат.