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В Гонконге начались аресты лидеров протестов

В Гонконге задержаны активисты партии "Демосисто" Джошуа Вонг и Агнес Чоу, их обвиняют в организации, участии и призывах к участию в нелегальных собраниях, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на полицию.

Предъявленные обоим обвинения связаны с осадой отдела полиции 21 июня многотысячной толпой. Издание отмечает, что оба активиста были одними из лидеров протестов Occupy 2014 года.

Накануне полиция задержала сторонника независимости Гонконга Энди Чана. Его заподозрили в нападении на полицейского. Он был задержан в аэропорту перед вылетом в Токио. Ранее Чан возглавлял ныне запрещенную в городе Национальную партию Гонконга.

После сообщений о задержаниях активистов стало известно, что намечавшаяся на 31 августа масштабная акция протеста отменена. Ее организаторы - Фронт за гражданские права человека - собирались устроить митинг и шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Сначала эту акцию отказалась согласовать полиция, затем была отклонена апелляция организаторов на этот отказ. В итоге представители фронта заявили сегодня, что у них нет выбора и они вынуждены отменить акцию, передает АР.


Опубликовано:30 Август, 2019  11:42, ]]>Печать]]>
 
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