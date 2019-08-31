В США создали умную бутылку, очищающую воду

Американская фирма Mahaton создала первую умную бутылку в мире. Новое устройство способно не только избавляться от бактерий в воде, но и очищать само себя.

На данный момент компания Mahaton объявила сбор средств на площадке Kickstarter. Деньги ей нужны для финансирования производства умной бутылки. Сейчас американский стартап уже собрал больше 10 тыс. долларов, сообщает enovosty.

Тем, кто пожертвовал больше 39 долларов компания разрешит воспользоваться услугой раннего бронирования бутылки, а также позволит купить сразу две за 79 долларов или три – за 99 долларов. Стандартная же цена за новое умное устройство составит 49 долларов.

Создатели умной бутылки заявили, что новинка понравится тем людям, которые намерены повысить качество употребляемой воды и хотят сократить потребление пластика.

Устройство изготовлено из нержавейки, крышка состоит из экологически чистого пластика. Для очищения воды бутылка Mahaton использует безртутную светодиодную технологию UV-C. Она оснащена беспроводной зарядкой. Всего за 90 секунд, по словам создателей, устройство убьет 99,9% всех бактерий. Компания получила сертификаты FDA, CE и SGS.

В Mahaton подсчитали, что умная бутылка может окупиться всего за несколько недель.