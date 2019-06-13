Мобильная версия Azərbaycanca
"Аллах — нет божества, кроме Него. Пусть же верующие уповают только на Аллаха."
(Тагабун, 13)
Можно ли давать обет безбрачия? Ислам в вопросах
Желательные деяния первого дня месяца мухаррам
Представлен фильм «Аромат Рая» Видео
"Пусть же верующие..." Аят дня
В США создали умную бутылку, очищающую воду
Какие из пророков считаются пророками «улуль-азм»? Ислам в вопросах
Спецпредставитель Путина обсудил ситуацию в Йемене с делегацией хуситов
Пакистан испытал баллистическую ракету «Газнави»
Где находится Гадир-Хум и в чем его особенность? Ислам в вопросах
Эрдогану в Москве сказали, что Идлиб наш Точка зрения
В Анкару через два года вернулся американский посол
В этом году месяц Мухаррам начинается 1-го сентября
Был ли имам Али (а) в Азербайджане? Ислам в вопросах
Помпео: США готовы предоставить Ирану кредиты
Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны»