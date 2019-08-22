ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Желательные деяния первого дня месяца мухаррам Желательные деяния первого дня месяца мухаррам
Эрдогану в Москве сказали, что Идлиб наш Эрдогану в Москве сказали, что Идлиб наш
Был ли имам Али (а) в Азербайджане? Был ли имам Али (а) в Азербайджане?
Должна ли вдова ждать год после смерти мужа, чтобы снова выйти замуж? Должна ли вдова ждать год после смерти мужа, чтобы снова выйти замуж?
Спецпредставитель Путина обсудил ситуацию в Йемене с делегацией хуситов Спецпредставитель Путина обсудил ситуацию в Йемене с делегацией хуситов

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по стране

Со дня оккупации Губадлинского района прошло 26 лет

Прошло 26 лет со дня оккупации Губадлинского района армянскими вооруженными подразделениями.

Pайон, территория которого составляет 80250 га, был оккупирован Арменией 31 августа 1993 года.

Губадлинский район, расположенный между Зангезурским и Карабахским хребтами, был создан в качестве административной единицы в 1933 году.

До оккупации население района составляло 29903 человек. В настоящее время население района составляет около 38 тысяч. Уцелевшие жители района в настоящее время проживают в 47 регионах страны. Во время обороны района героически погибли 283 добровольца, из них 7 человек удостоены звания Национального героя Азербайджана.

На территории района было 13 160 га лесных угодий, состоящих из различных видов деревьев. В Губадлинском районе в качестве памятников природы охранялись более 10 редких деревьев. В Губадлинском государственном заповеднике с площадью 20 тыс. га, расположенном на высоте 1600 метров от уровня моря и обладающим богатой флорой и фауной, под охраной находилось множество редких и исчезающих видов животных и птиц.

В Губадлинском районе находились запасы эксплуатируемого месторождения Гаджилы туф, объемы которого составляли 6 247 тыс. куб.м, пригодного для производства камня-кубика, глиняные месторождения деревни Ханлыг, запасы которого составляли 990 тыс. куб.м, пригодного для строительства, месторождение цветных камней и камней для украшения Эйвазлы (агат) с запасами в 1,1 тыс.тонны и находящиеся на берегу реки Хакари запасы подземных питьевых вод запасом в 84 тыс. куб.м.

На территории района армянскими оккупантами были уничтожены леса, охватывающие огромные площади и состоящие из дорогих пород деревьев, обладающие большими запасами земные недра, использованы огромные водные запасы, богатые минеральными веществами, разрушены прекрасные природные уголки, отличающиеся своей неповторимой флорой и фауной.


Опубликовано:31 Август, 2019  11:20, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
22 Август, 2019
В Азербайджане пройдет саммит мировых религиозных деятелей
21 Август, 2019
Военный пилот Рашад Атакишиев похоронен
20 Август, 2019
Найдено тело погибшего пилота МиГ-29
19 Август, 2019
Найден "черный ящик" потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана
16 Август, 2019
Очередная провокация армян, ранен азербайджанский солдат

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
31 Август, 2019

Можно ли давать обет безбрачия? Ислам в вопросах
31 Август, 2019
В Афганистане военнослужащий США погиб при выполнении боевого задания
31 Август, 2019
Со дня оккупации Губадлинского района прошло 26 лет
30 Август, 2019

Желательные деяния первого дня месяца мухаррам
30 Август, 2019

Представлен фильм «Аромат Рая» Видео
30 Август, 2019

"Пусть же верующие..." Аят дня
30 Август, 2019

В США создали умную бутылку, очищающую воду
30 Август, 2019
В Гонконге начались аресты лидеров протестов
30 Август, 2019

Какие из пророков считаются пророками «улуль-азм»? Ислам в вопросах
30 Август, 2019
Помощница Трампа лишилась работы за длинный язык
30 Август, 2019
В космическом центре Ирана взорвалась ракета
29 Август, 2019

Спецпредставитель Путина обсудил ситуацию в Йемене с делегацией хуситов
29 Август, 2019
Баку вошел в топ-50 самых безопасных городов мира
29 Август, 2019
Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью крылатой ракеты
29 Август, 2019
Трамп приостановил военную помощь Украине
29 Август, 2019

Пакистан испытал баллистическую ракету «Газнави»
29 Август, 2019

Где находится Гадир-Хум и в чем его особенность? Ислам в вопросах
29 Август, 2019
Эрдоган допустил покупку российских истребителей вместо F-35
29 Август, 2019
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
28 Август, 2019

Эрдогану в Москве сказали, что Идлиб наш Точка зрения
28 Август, 2019

В Анкару через два года вернулся американский посол
28 Август, 2019
В Ираке приговорили к смертной казни 11 террористов
28 Август, 2019

В этом году месяц Мухаррам начинается 1-го сентября
28 Август, 2019

Был ли имам Али (а) в Азербайджане? Ислам в вопросах
28 Август, 2019

Помпео: США готовы предоставить Ирану кредиты
28 Август, 2019
Власти Пакистана хотят закрыть воздушное пространство для Индии
27 Август, 2019
Вторая партия С-400 прибыла в Турцию
27 Август, 2019
Сирийская оппозиция наступает на Хан-Шейхун
27 Август, 2019
Пентагон опроверг вовлеченность в последние атаки в Ираке
27 Август, 2019

Президент Ливана назвал атаку Израиля на Бейрут «объявлением войны»
27 Август, 2019
Рухани назвал условие для положительных перемен в отношениях США и Ирана
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com