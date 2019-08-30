Читатель спрашивает: Можно ли давать обет безбрачия? И обязательно ли его исполнить?

Ислам проповедует создание семьи и увеличение потомства. В хадисах даже отмечается, что создавший семью оберег половину своей веры, а сознательно не создающий семью – не из уммы Пророка (с). Не одобряется, если при отсутствии серьезных причин человек не создает семью. Под серьезными причинами следует понимать серьезные проблемы (например, болезнь и т.д.). Отговорки, которые сейчас приводятся с целью обосновать свой холостяцкий выбор, например, отсутствие собственной квартиры, бедность, не могут считаться серьезными причинами. Как в Коране, так и в хадисах осуждается отказ от создания семьи из-за бедности. Грешно давать обет безбрачия без веских оснований. Совершивший подобный поступок, должен покаяться. И выполнять такой обет не обязательно.