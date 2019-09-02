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Напряженность на границе Израиля и Ливана продолжается

Армия обороны Израиля сообщила, что после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны израильские военные выпустили в ответ более 100 артиллерийских снарядов.

Как передаёт İslam.az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте израильской армии.

Вместе с этим в оборонном ведомстве Израиля подтвердили информацию о том, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, что в ответ на провокацию со стороны Израиля (в результате погибли двое бойцов), движение "Хизбалла" нанесла удары по целям в Израиле. В результате был уничтожен экипаж боевой машины.


Опубликовано:2 Сентябрь, 2019  11:28, ]]>Печать]]>
 
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