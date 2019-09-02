В Йемене не менее 86 человек погибли при авиаударе

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По меньшей мере 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме в провинции Дамар в центральной части Йемена.
Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил координатор йеменского Красного полумесяца Ильяс Маниа аль-Майдама.
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