В Йемене не менее 86 человек погибли при авиаударе

По меньшей мере 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме в провинции Дамар в центральной части Йемена.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил координатор йеменского Красного полумесяца Ильяс Маниа аль-Майдама.