Читатель спрашивает: В каких местах во время путешествия дозволено выполнять намазы полностью?

Согласно шариату, считающийся путником человек, должен выполнять свои ежедневные 4-хрукатные намазы сокращенно, в 2 руката. У ахли-сунны – это желательное деяние, у шиитов – обязательное. В джафаритском мазхабе намеренно полностью выполненный во время путешествия намаз неверен. Однако в некоторых случаях можно выполнять намаз полностью. Согласно религиозным источникам, в 4-х местах путник имеет право выполнять 4-хрукатный намаз полностью: в любой точке Мекки, Медины и Куфы, а также в Кербеле, примерно в пределах 11,5 метровом радиусе от усыпальницы имама Хусейна (а). Отметим, что выполнение намаза в этих местах полностью дозволено, но это не обязательно. Путник волен сам выбирать, как выполнять намаз – полностью или сокращенно.