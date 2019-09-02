В Германии детей азербайджанских мигрантов отдали в немецкие семьи

Четверых детей одного из азербайджанцев, задержанных после массовой драки с мигрантами из Нигерии и Сенегала отдали немецким семьям.

Как передает İslam.az, об этом сообщил глава Интеграционного центра «Legat» Аловсат Алиев.

По его словам, мать детей проходила лечение в психиатрической больнице , ввиду чего опека над 4 детьми была передана отцу. После его ареста государство забрало детей и отдало на временное содержание двум немецким семьям.

А.Алиев добавил, что в тот же день был забран и передан под опеку государства ребенок еще одной азербайджанкой семьи.