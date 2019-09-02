Смертники атаковали крупный афганский город

В Афганистане террористы-смертники напали на подразделение афганских сил безопасности на окраине города Кундуз, расположенного недалеко от главной автомагистрали.

Данное подразделение контролирует дорогу, соединяющую Кундуз с другими провинциями, включая Кабул. МВД Афганистана подтвердило нападение, но не сообщило подробностей. По данным источников телеканала TOLOnews, в результате взрывов погибли шесть сотрудников афганских сил безопасности, пишет EADaily.

Это произошло через несколько дней после того, как талибы напали на Кундуз, но были отброшены афганскими силами безопасности. Тогда, по данным МВД, погибли 56 боевиков и по меньшей мере 20 военнослужащих, а также пятеро гражданских.