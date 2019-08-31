По предложению Гоcкомитета внесены изменения в учебник «Познание мира»

«С целью усовершенствования учебников по предмету «Познание мира» для IV и VIII классов общеобразовательных школ на период 2019-2020 гг., эксперты по религиоведению Государственного комитета по работе с религиозными структурами провели анализ проектов этих учебников».

Об этом АПА сообщила директор отдела анализа и прогнозирования Государственного комитета по работе с религиозными структурами Эльнара Керимова.

По ее словам, с целью усовершенствования учебников были разработаны и предложены соответствующим органам изменения, которые будут внесены во время их издания:

«Согласно изменениям, усовершенствованы связанные с религией темы в учебнике «Познание мира». Еще раз отметим, что о преподавании религии в общеобразовательных учреждениях не может быть и речи. Азербайджан – светское государство, и религия не связана с государством. Образование носит светский характер. «Познание мира» преподается с 1 по 9 классы, и в учебнике приводятся темы, связанные с вопросами, которые будут встречаться в жизни учеников. Все это необходимо для формирования у них общего мировоззрения. Религия – неотъемлемая часть жизни человека, и с этой точки зрения, ученики должны иметь общие представления о ней».