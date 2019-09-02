Умерла переводчица Корана на русский язык Валерия Порохова

Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова. Об этом сообщает Lenta.ru. Она скончалась на 79-м году жизни.

Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.

В апреле 2000 года президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил ее почетным знаком академии «За заслуги в развитии науки». По оценке доктора исторических наук, сотрудника Московского отделения центра Карнеги Алексея Малашенко «Коран. Перевод смыслов и комментарии» «является блестящим поэтическим произведением».

Валерия Михайловна окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (МГПИИЯ), в истории которого первой защитила диплом на иностранном языке.

После окончания института 18 лет преподавала в Московском инженерно-физическом институте. Одновременно училась и получила диплом философского факультета МГУ при Доме Ученых.

В 1975 году вышла замуж за гражданина Сирии Мухаммада Саида Аль-Рошда, выпускника факультета шариата Дамасского университета, который в то время был студентом Московского автомеханического института с последующей аспирантурой в Московском инженерно-строительном институте. В 1981 году была крещена в православие. В 1985 году переезжает из Москвы в Дамаск, где приняла ислам и имя Иман. Начинает работу над переводом Корана, завершённую к 1991 году.

C 1991 года возглавляла совет московского исламского просветительского центра «Аль-Фуркан», генеральным директором которого является её муж Мухаммад Саид Аль-Рошд. Являлась президентом международного фонда «Межконфессиональное согласие и стабильность»