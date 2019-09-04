Беженцам рохинджа запретили пользоваться телефонами

Власти Бангладеш предписали всем операторам отключить услуги мобильной связи для почти миллиона беженцев мусульманской народности рохинджа, проживающих в лагерях на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости.

"Операторы получили указание ограничить представителей народности рохинджа в доступе к мобильной связи из соображений безопасности, а также в интересах сохранения общественного порядка", - говорится в директиве бангладешских властей, которую цитирует издание.

Таким образом, у компаний-операторов есть семь дней, чтобы представить властям отчеты о действиях, предпринятых ими для закрытия сетей в лагерях.

Местная полиция полагает, что беженцы в течение многих месяцев "злоупотребляли" доступом к мобильной связи для совершения преступных действий, таких как незаконный оборот наркотиков из соседней Мьянмы на сумму в сотни миллионов долларов.