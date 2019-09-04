В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии

Сотрудник дипломатической миссии Румынии в Афганистане погиб и еще один был тяжело ранен во время теракта в Кабуле.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МИД Румынии.

"В ночь со 2 на 3 сентября на территории лагеря, где размещается посольство Румынии в Кабуле, произошла террористическая атака, направленная против иностранных граждан. В результате атаки один из сотрудников дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, еще один был тяжело ранен", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что глава дипломатической миссии и начальник службы охраны посольства были эвакуированы на ближайшую военную базу. С сотрудниками посольства по телефону общалась министр иностранных дел Румынии Рамона Мэнеску.