Читатель спрашивает: Кем был Кумейл и где он похоронен?

Кумейл ибн Зийад Нахаи были одним из близких сподвижников имама Али (а). Родом из Йемена. Имам Али (а) назначил его правителем одного из иракских городов. Однако он проявил слабость перед разбойничьими отрядами Муавийи и сдал позиции. Несмотря на это, Кумейл был одним из любимых друзей имама Али (а). Его называли хранителем тайн имама Али (а). Молитва, переданная Кумейлом от имама Али (а) широко известна.

Кумейл участвовал в битве Сиффейн, после убийства имама Али (а) примкнул к имаму Хасану (а). В период правления Омейдов прятался, но в виду давления на его племя, сдался властям. В 82 или 83 году по хиджре был убит по приказу правителя Куфы Хаджаджа. Его могила расположена между Куфой и Наджафом.