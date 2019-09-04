Иран отпустит моряков с задержанного танкера

По запросу судовладельца власти Ирана отпустят семерых членов экипажа задержанного ранее танкера Stena Impero.

Среди моряков есть гражданин России, электромеханик, заявил пресс-атташе посольства России в Тгеране Андрей Ганенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, на судне оставили минимум экипажа, чтобы оно могло в случае необходимости выйти в море.

Напомним, Тегеран задержал танкер Stena Impero, шедший под британским флагом в город Эль-Джубайль в Восточной провинции Саудовской Аравии. МИД Великобритании в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах Ирана. Позднее стало известно, что на борту танкера находятся три россиянина — электромеханик Альгис Зарецкий, второй механик Андрей Русаков, второй механик Юрий Усенко. Российское посольство информацию подтвердило, отметив, что не может с ними связаться.