В ООН назвали число убитых за четыре месяца в Идлибе

За четыре месяца эскалации боевых действий в районе сирийского Идлиба погибли 1089 мирных граждан.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на пресс-конференции в Женеве.

"За последние четыре месяца с момента эскалации боевых действий в демилитаризованной зоне Идлиба и вокруг него, с 29 апреля по 29 августа, мой офис подтвердил гибель от рук сторон конфликта 1089 мирных жителей. Из них 572 мужчины, 213 женщин и 304 детей", - сказала М.Бачелет.

По ее словам, из них 1031 человек погиб из-за авиаударов и наземных обстрелов провинций Идлиб и Хама со стороны правительственных войск и союзных с ними сил.

Она добавила, что неправительственные вооруженные формирования также атаковали густонаселенные районы, находящиеся под контролем Дамаска, и несут ответственность за гибель 58 гражданских.