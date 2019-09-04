Читатель спрашивает: Разрешается ли женщине в месяц Мухаррам делать эпиляцию лица и бровей, красить волосы?

Месяцы Мухаррам и Сафар – это месяцы печали и скорби. Женщинам не запрещено в эти месяцы использовать украшения, но это нежелательно. Было бы лучше, если бы женщины в течение этих месяцев не пользовались украшениями. А украшаться с целью понравиться намахрамам – харам. Как видно, это деяние связано с намерением. Но если женщина будет соблюдать повседневные нормы гигиены, будет украшаться ради супруга, то в этом нет греха. Но в любом случае, в день Ашуры и иные скорбные дни лучше воздерживаться от украшений.