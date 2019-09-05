Более 40% жителей КНДР страдают от недоедания

Около 11 миллионов северокорейцев, или 43,4% населения КНДР, страдают от недоедания.

Как передаёт İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны.

Судя по аннотации, доклад готовился за пределами КНДР. Сведения автор получил "от бежавших (из КНДР) лиц, членов семей жертв нарушения прав человека и других информаторов". Доклад готовился на основе двух поездок Кинтаны в Южную Корею 7–11 января и 17–21 июня. В документе говорится, что спецдокладчик встретился с сотрудниками МИД и членом парламента Южной Кореи, членами корпоративной ассоциации Кэсонского промышленного комплекса, исследователями Корейского института национального объединения, членами организаций ООН и гражданского общества.