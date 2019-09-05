Читатель спрашивает: Некоторые обвиняют в бедах имама Хусейна (а) Хурра и отрицательно относятся к нему. Верно ли это?

Действительно, предводителем одного из отрядов, посланных Йезидом, был Хурр ибн Йезид Рийахи Тамими. Он со своими солдатами окружил сторонников имама Хусейна (а), преградив им путь назад. В этом плане Хурр совершил большой грех. Однако в день Ашуры Хурр смыл этот грех своей кровью. Он надеялся, что противостояние обойдется без жертв, однако убедившись, что схватка неизбежна, отказался воевать против внука Пророка. В день Ашуры Хурр перешел на сторону имама Хусейна (а), и с позволения имама, вышел на поле брани. Хурр бился отважно, убил многих своих бывших сторонников, в конце же стал шахидом. Имам Хусейн (а) пришел к бездыханному телу Хурра, положил его голову к себе на колени и сказал: «Мать назвала тебя Хурром (свободны). Ты свободен в обоих мирах». Очистив лицо Хурра от пыли, имам Хусейн (а) своим платком перевязал его раненную голову.

Могила Хурра расположена вдали от могил остальных шахидов Кербелы. В период правления Шаха Исмаила Хатаи могила Хурра была вскрыта, и выяснилось, что его тело осталось в сохранности, разложение не тронуло его. Все это доказывает, что Хурр смог смыть свою вину.