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Бравада арабского принца: Мы способны уничтожить Иран за 8 часов

Вооруженные силы Саудовской Аравии способны уничтожить Иран за 8 часов в случае прямого военного конфликта.

Как передает Anna-News, об этом заявил Саудовский принц Абдулла бин Султан бин Нассер аль-Сауд

"То, что сокрыто - еще значительнее. В мире нет такой силы, которая могла бы противостоять нашему единству, нашей решительности и нашему развитию, и вся хвала Аллаху", - написал член королевской семьи в своем Твиттере.

Принц Абдулла процитировал ставший известный ранее аналитический отчет о военных способностях Эр-Рияда, в котором, в частности, говорится, что "у Ирана нет истребителей, способных достичь Саудовской Аравии".

Доклад также утверждает, что авиапарк Ирана - "устаревший и слабый по техническим характеристикам". В основном он состоит из "старых иранских моделей и ограниченного количества советских МиГ-29".

Напомним, что армия Саудовской Аравии в настоящий момент проводит военную операцию в Йемене, где выглядит, мягко говоря, неважно.


Опубликовано:6 Сентябрь, 2019  15:07, ]]>Печать]]>
 
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