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Глава Пентагона: Британских боевиков ИГ нужно вернуть на родину

Великобритания должна вернуть всех своих подданных, которые захвачены в Сирии за связи с террористической группировкой ИГ, и предать их правосудию.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщила в пятницу газета The Independent, заявил журналистам в Лондоне министр обороны США Марк Эспер.

"Это недопустимая ситуация. Как долго это будет продолжаться? В нашем понимании они должны быть репатриированы, и к ним должны быть применены соответствующие меры, это наше послание Великобритании. Наша позиция состоит в том, что все они должны быть отправлены на родину и предстать перед правосудием", - отметил он.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что страна не собирается держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправит их в страны происхождения, в частности в европейские.


Опубликовано:6 Сентябрь, 2019  16:53, ]]>Печать]]>
 
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