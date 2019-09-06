В этом году погибло 72 сотрудника ООН

ООН в этом году потеряла 72 сотрудника.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек международной организации Антониу Гутерреш на церемонии чествования гражданского, полицейского и военного персонала организации, павшего при исполнении долга.

"В этом году мы потеряли 25 гражданских сотрудников, 43 миротворца и 4 полицейских", - сказал Гутерреш после церемонии возложения венков.

Генсек призвал коллег почтить память погибших, посвятив себя общей миссии.

"Мы гордимся работой, которую вы выполняете в поле или в штаб-квартире, спасая жизни и давая надежду. Давайте почтим память тех, кто пожертвовал всем, исполняя свой долг", - заявил генсек.