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Иран задержал судно в Персидском заливе

Береговая охрана Ирана задержала судно в районе Персидского залива по подозрению в контрабанде топлива.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает телеканал PressTV в Twitter.

По его данным, были задержаны 12 членов экипажа, которые являются гражданами Филиппин. Информации о том, кому принадлежит задержанное судно, а также маршрут его следования пока не приводятся.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.


Опубликовано:7 Сентябрь, 2019  13:42, ]]>Печать]]>
 
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