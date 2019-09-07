Украина и Россия обменялись пленными

Самолет Ту-204 специального летного отряда "Россия", на борту которого находятся освобожденные в рамках обмена с Украиной россияне, прибыл в московский аэропорт Внуково, сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Одновременно с этим спецборт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в субботу в киевском аэропорту Борисполь.

Встречать их в аэропорт приехал президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Встречи с вернувшимся ждут также в аэропорту их родственники.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся по формуле "35 на 35".

Украинский президент также заявил, что провел сегодня телефонный разговор с Владимиром Путиным.