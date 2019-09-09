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Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за теракта в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, он отменил запланированные ранее встречи с лидерами "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает РИА Новости.

"Втайне практически от всех, ключевые лидеры "Талибана" и отдельно президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек.

Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры", — написал американский лидер в Twitter.

Президент США добавил, что "если они (талибы. — Прим. ред.) не могут договориться о прекращении огня во время этих очень важных переговоров <...>, то у них, вероятно, в любом случае нет возможности договориться о значимом соглашении".


Опубликовано:9 Сентябрь, 2019  11:52, ]]>Печать]]>
 
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