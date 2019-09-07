Читатель спрашивает: Кем был ибн Зубейр?

Отцом Абдуллаха ибн Зубейра был сподвижник Пророка (с) Зубейр ибн Аввам, а матерью – дочь Абу Бакра Асма. Он родился в 20-ый месяц хиджры.

В период правления Омара ибн Хаттаба Абдуллах участвовал в сражениях в Шаме, Африке, Хорасане.

В битве Джамал Абдуллах бился рядом с отцом Зубейром. Он питал ненависть к имаму Али (а). Даже когда Зубейр хотел отказаться от сражения, Абдуллах обвинил того в трусости.

После кончины Муавийи Абдуллах не присягнул Йезиду, и, воспользовавшись ситуацией, захватил власть в Мекке. После убийства имама Хусейна (а) недовольные Йезидом силы перешли на его сторону. Йезид направил войско к Мекке, но его смерть прервала этот поход.

Население Аравии, Йемена, Ирака и Хорасана присягнули Абдуллаху. Даже часть Египта и Шама подчинялась ему.

Омеядский халиф Абдульмалик ибн Марван в 691 году направил правителя Куфы Хаджаджа с 12 тысячным войском на Абдуллаха. Хаджадж окружил Мекку, Абдуллах был смертельно ранен. Войдя в город, солдаты Хаджаджа повесили труп Абдуллаха (73 год хиджры).

Абдуллах ибн Зубейр был умелым политиком, для достижения цели прибегал к разным уловкам. Так как был противником Ахли-бейта, в шиитских источниках осуждается.