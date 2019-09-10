Сегодня день Тасуа, а завтра, 10-го сентября – Ашура

Сегодня, 9-го Мухаррама (в этом году 9-го сентября), день Тасуа.

В переводе с арабского языка "Тасуа" означает "девятый". 61-й год по хиджре, 9-ый день месяца Мухаррам, был кануном трагедии в Кербела. Вот уже несколько дней имам Хусейн (а) и его немногочисленные сторонники были окружены войском, под предводительством Омара ибн Сада. Доступ потомкам Пророка (с) и их сподвижникам к воде был перекрыт.

Враги были полны решимости напасть на имама Хусейна (а). Однако внук Пророка (с) посредством Его Светлости Аббаса (а) попросил некоторую отсрочку, чтобы совершить богослужение. Ему сначала было отказано в этой просьбе, но затем враг согласился.

В ночь на 10-е Мухаррама имам предложил всем своим сподвижникам покинуть его, заявив, что враг намерен убить лишь его. Костры были погашены, чтобы желающие могли беспрепятственно покинуть лагерь. Однако никто не покинул своего имама.

На завтрашний день, 10-го Мухаррама, имам Хусейн (а) и его немногочисленные сторонники пали от рук солдат Йезида и стали шехидами.