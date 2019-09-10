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Деяния ночи и дня Ашуры

Десятый день мухаррама называется днем «Ашура». Это — день, в который был убит господин мучеников Хусейн ибн Али (А) со своим семейством и сподвижниками. В этот день и в ночь перед ним всем шиитам подобает вспоминать Имама Хусейна (А) и его гибель, одевать чёрное, оживлять траурные собрания, много плакать по нему и проклинать его убийц.

Имам Реза (А) сказал: «Тот, кто в день Ашуры оставит дела ближнего мира (то есть оставит свои обычные занятия, чтобы посвятить себя траурным церемониям), — для того Аллах разрешит все его дела в ближнем мире и в будущем».

И он сказал: «Тот, для кого Ашура была днём его горя, печали и слёз, — для того Аллах сделает День воскресения днём радости, счастья и света глаз. Тот же, кто называет Ашуру днём радости и украшает в этот день свои дома — Аллах не даст благословения в том, что он украсил, и он будет воскрешён в Судный День вместе с Язидом, Убейдуллахом ибн Зиядом и Умаром ибн Саадом. В этот день верующий должен оставить все свои дела и посвятить себя только плачу, рыданиям и вспоминанию горя Хусейна (А)».

Из деяний ночи Ашуры (то есть ночи перед днём Ашуры) упоминаются два двух-ракятных намаза. В каждом из ракятов после суры «Фатиха» следует прочитать аят «Курси», суры «Ихляс», «Рассвет» и «Люди» — каждую по 10 раз. После завершения намазов следует 100 раз прочитать суру «Ихляс».

В день Ашуры желательно прочитать «Зиярат Ашура» и зиярат «Нахия мукаддаса» («Священная сторона») от Имама Махди (А).


Опубликовано:9 Сентябрь, 2019  15:26, ]]>Печать]]>
 
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