Израиль обвинил КСИР в ракетном ударе

Несколько ракет были выпущены с территории Сирии в сторону Израиля в ночь на понедельник, все они не достигли израильской территории, говорится в заявлении армии обороны Израиля, опубликованном в Twitter.

"Ракеты были выпущены шиитскими бойцами, действующими под руководством сил "Кудс" (военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции - КСИР)", - говорится в сообщении. Армия обороны Израиля отметила, что возлагает ответственность за то, что происходит на территории Сирии, на "сирийский режим".

Шестого сентября палестинские группировки выпустили по израильской территории пять ракет. Одна из них вызвала пожар на пустыре в окрестностях города Сдерота.

ВВС и артиллерия ЦАХАЛ нанесли ответный удар по объектам военной инфраструктуры ХАМАСа в северной части палестинского анклава. Жертв, по сообщениям палестинского министерства здравоохранения, не было.

В субботу днем израильская армия обстреляла группу палестинцев, запустивших дрон из южной части сектора Газа в сторону Израиля. Беспилотный аппарат, по сообщению армейской пресс-службы, сбросил предмет, повредивший один из армейских автомобилей в районе разделительного забора. По мнению военных, это могло быть взрывным устройством.