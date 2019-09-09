Иракские силовики ликвидировали 15 боевиков ИГ

Иракские силовики ликвидировали при поддержке международной коалиции 15 боевиков террористической группировки ИГ в провинции Салах-эд-Дин на севере страны.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба сил безопасности Ирака.

"На основании точных разведывательных данных и в рамках продолжения преследования остатков банд террористической группировки ИГ силы управления по борьбе с терроризмом провели в координации с авиацией международной коалиции воздушно-десантную операцию в районах Мутайбиджа и пустыни Салах-эд-Дин. В результате 15 террористов, среди которых смертники, были уничтожены, девять других арестованы", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в результате авиаударов были уничтожены туннели и тренировочный лагерь боевиков.

В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов ИГ после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.