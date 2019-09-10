Мубариз Гурбанлы: В исламе не делается различий между шехидами

Председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы выразил отношение к тому, что в святилище "Гариб Пир" в бакинском поселке Шаган со стены был снят плакат с фотографиями азербайджанских шехидов.

Как сообщает İslam.az, в заявлении журналистам М.Гурбанлы отметил, что достигшие высокой степени шехидства и так обрели бессмертие.

"В исламе не делается различий между шехидами, это неприемлемо. И если в день Ашура в мечетях одинаково чтут память как шехидов Карабаха, так и других шехидов, это вполне верно и не противоречит религии", - отметил он.

По словам М.Гурбанлы, в этом году в фетве Управления мусульман Кавказа, в частности, отмечается, что во время траурных мероприятий в связи с трагедией в Кербеле и скорби по мученической гибели имама Хусейна (а) и его сподвижников, следует почтить и память шехидов Карабахской войны.

"Если кому-то это непонятно, и кто-то не приемлет, чтобы фотографии наших шехидов были вывешены в мечети, таких следует спросить, если вы не чтите память своих шехидов, то как вы почитаете память имама Хусейна?", - добавил он.