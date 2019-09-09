Читатель спрашивает: Как звали маленького сына имама Хусейна (а), ставшего шахидом в Кербеле – Али Аскар или Абдуллах?

Имя младенца – сына имама Хусейна (а), ставшего шахидом в Кербеле, в исторических источниках указывается по-разному. В некоторых источниках его называют Али Аскаром, а в некоторых – Абдуллахом. Как извсетно, трех сыновей имама Хусейна (а) звали Али. В соответствии с возрастом, их называли Али Акбар (старший Али, стал шахидом в Кербеле), Али Овсат (средний Али, то есть имам Зейнульабидин (а)) и Али Аскар (младший Али). Сведения о возрасте младенца также разнятся. Пишут, что ему было 6 месяцев, есть варианты как старше, так и младше. Достоверно известно, что ему еще не было года, и он питался материнским молоком. Несмотря на противоречивые сведения об имени и возрасте, неоспорим тот факт, что маленький сын имама Хусейна (а) был убит выстрелом стрелы в Кербеле. Согласно некоторым сведениям, Али Аскар был похоронен вместе с имамом Хусейном (а) на его груди.