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Сегодня мусульмане Азербайджана отметили день Ашуры.
Трагедия в Кербеле, десятки погибших
Ашура в Азербайджане Фотолента
Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами "мертвы"
Как звали маленького сына имама Хусейна (а), ставшего шахидом в Кербеле – Али Аскар или Абдуллах? Ислам в вопросах
Сегодня, 10-го сентября, день Ашуры
Деяния ночи и дня Ашуры
Сегодня день Тасуа, а завтра, 10-го сентября – Ашура
Кем был ибн Зубейр? Ислам в вопросах
Проведение уличных шествий в день Ашура не будет допущено - ГУПГБ
На чем основана традиция произносить салават, глядя на луну в небе? Ислам в вопросах
В этом году погибло 72 сотрудника ООН
Раскрыты подробности гибели российских спецназовцев в Сирии
Глава Пентагона: Британских боевиков ИГ нужно вернуть на родину
Бравада арабского принца: Мы способны уничтожить Иран за 8 часов
Исторические корни восстания Ашуры
Некоторые обвиняют в бедах имама Хусейна (а) Хурра и отрицательно относятся к нему. Верно ли это? Ислам в вопросах
Очередное кровавое преступление саудитов в Йемене