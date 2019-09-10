Читатель спрашивает: Верно ли, что сын Йезида был праведником?

После смерти Йезида в 683-м году к власти пришел его сын Муавийа. В истории он упоминается как Муавийа II. Он правил в 683-684 годах. Пишут, что к моменту прихода к власти ему было 18-23 года. Сведения о продолжительности правления так же противоречивы – от 20-ти дней до 6-ти месяцев. Согласно некоторым сведениям, он признавал, что власть узурпирована его дедом Муавией и отцом Йезидом, и что на самом деле власть принадлежит потомкам имама Али (а), поэтому отрекся от престола. Этот поступок был осужден придворными и его матерью. Он также не согласился назначить своего преемника. Согласно одной версии, он был отравлен и убит Марваном ибн Хакамом.