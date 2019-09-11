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ОИС проведет экстренное заседание после заявления Нетаньяху

Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстренное заседание глав МИД по заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, объявившего о том, что израильское правительство намерено распространить суверенитет Тель-Авива на Иорданскую долину.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в заявлении на официальном сайте организации.

"Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества доктор Юсеф бен Ахмад аль-Усаймин подтвердил, что организация проведет внеочередную встречу на уровне министров иностранных дел по просьбе Королевства Саудовская Аравия для обсуждения этой серьезной израильской эскалации и принятия экстренных политических и правовых мер для того, чтобы ответить на эту агрессивную позицию Израиля и объединить усилия исламских государств", - сообщается в документе.

Также ОИС решительным образом осудила намерение премьер-министра Израиля. Организация считает это заявление "новым нападением на права палестинского народа и вопиющим нарушением устава ООН, принципов международного права и соответствующих резолюций ООН.


Опубликовано:11 Сентябрь, 2019  15:44, ]]>Печать]]>
 
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