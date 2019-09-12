Нетаньяху анонсировал военную операцию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в Сочи сказал журналистам, что, вероятно, придется провести очередную масштабную военную операцию в секторе Газа, пишет NEWSru.co.il.

Нетаньяху не стал делать заявлений по поводу того, в какое время планируется операция.

Глава израильского правительства и министр обороны Биньямин Нетаньяху отправился сегодня с официальным однодневным визитом в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Канцелярия израильского премьера сообщала, что в ходе переговоров будет обсуждаться региональная проблематика, ситуация в Сирии с упором на усовершенствование механизмов координации между российскими и израильскими военными. Из окружения Нетаньяху передали, что в Сочи он также встретится с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.