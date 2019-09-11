Читатель спрашивает: Каким цветам следует отдавать предпочтение в одежде?

Отметим, что Ислам пропагандирует соблюдение чистоты и аккуратности в одежде. Не обязательно, чтобы одежда была новой, главное именно чистота и аккуратность. В исламе одобряется ношение белой или одежды иных светлых оттенков. Это обусловлено в первую очередь тем, что одежда таких оттенков быстро пачкается, и человеку приходится соблюдать чистоту. Во-вторых, светлая ткань в жаркую погоду хорошо отражает солнечные лучи и позволяет коже «дышать». В траурные дни желательно отдавать предпочтение темным тонам. Будет лучше, если одежда не будет привлекать излишнее внимание. В особенности это относится женщинам: соблюдая степень покрытия, требуемого шариатом, они должны избегать слишком пестрых одеяний.