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В Йемене уничтожен террорист, убивший брата лидера хуситов

Обезврежен террорист, в прошлом месяце убивший Ибрагима Аль-Хуси, который являлся братом лидера движения Ансарулла Абдулы Малика аль-Хуси.

Как передает Islam.az со сылкой на SalamNews, об этом сделало заявление Министерство внутренних дел Йемена.

Сообщается, что убивший Ибрагима Аль-Хуси саудовский шпион Мохаммедали Гаид Дави был убит в ходе проведения операции.

Шпион был убит в провинции Мариб, находящейся под контролем военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Отметим, что в заявлении МВД сделало серьезное предупреждение силам, осуществляющим приказы Саудовской Аравии на территории Йемена.


Опубликовано:12 Сентябрь, 2019  12:29, ]]>Печать]]>
 
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