В Йемене уничтожен террорист, убивший брата лидера хуситов

Обезврежен террорист, в прошлом месяце убивший Ибрагима Аль-Хуси, который являлся братом лидера движения Ансарулла Абдулы Малика аль-Хуси.

Как передает Islam.az со сылкой на SalamNews, об этом сделало заявление Министерство внутренних дел Йемена.

Сообщается, что убивший Ибрагима Аль-Хуси саудовский шпион Мохаммедали Гаид Дави был убит в ходе проведения операции.

Шпион был убит в провинции Мариб, находящейся под контролем военной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Отметим, что в заявлении МВД сделало серьезное предупреждение силам, осуществляющим приказы Саудовской Аравии на территории Йемена.