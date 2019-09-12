ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Деяния ночи и дня Ашуры Деяния ночи и дня Ашуры
Сегодня, 10-го сентября, день Ашуры Сегодня, 10-го сентября, день Ашуры
Сегодня день Тасуа, а завтра, 10-го сентября – Ашура Сегодня день Тасуа, а завтра, 10-го сентября – Ашура
Ашура в Азербайджане (Фотолента) Ашура в Азербайджане (Фотолента)
Трагедия в Кербеле, десятки погибших Трагедия в Кербеле, десятки погибших

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по миру

В британских ВВС назвали самое опасное оружие России

Наиболее опасными видами российского оружия являются ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический «Искандер».

Как передает Islam.az со ссылкой на RT, об этом заявил помощник начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиан Болл.

Как передаёт Janes 360, Болл отметил, что созданное Россией оружие ставит под сомнение способность Британии оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

По его словам, ВВС страны ведут работу по противодействию «ракетным пузырям» — зонам ограничения доступа и манёвра (A2/AD), в которых ракетные комплексы играют ключевую роль.

Он отметил, что проблему пытаются решить с помощью искусственного интеллекта и новейших вооружений, а также изменения тактики.

Ранее в Германии ракету системы ПРО ПРС-1М назвали оружием конца света.


Опубликовано:12 Сентябрь, 2019  12:32, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
12 Сентябрь, 2019
Саудовская принцесса получила условный срок во Франции
12 Сентябрь, 2019
ЮНЕСКО выделит 100 миллионов долларов на восстановление мечети
12 Сентябрь, 2019
В Йемене уничтожен террорист, убивший брата лидера хуситов
12 Сентябрь, 2019
Третий день продолжается обмен ракетными ударами вокруг сектора Газа
12 Сентябрь, 2019
Нетаньяху анонсировал военную операцию в Газе

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
12 Сентябрь, 2019
Саудовская принцесса получила условный срок во Франции
12 Сентябрь, 2019

ЮНЕСКО выделит 100 миллионов долларов на восстановление мечети
12 Сентябрь, 2019
В британских ВВС назвали самое опасное оружие России
12 Сентябрь, 2019
В Йемене уничтожен террорист, убивший брата лидера хуситов
12 Сентябрь, 2019

Каким цветам следует отдавать предпочтение в одежде? Ислам в вопросах
12 Сентябрь, 2019
Третий день продолжается обмен ракетными ударами вокруг сектора Газа
12 Сентябрь, 2019
Нетаньяху анонсировал военную операцию в Газе
11 Сентябрь, 2019

ОИС проведет экстренное заседание после заявления Нетаньяху
11 Сентябрь, 2019

В Кербеле объявлен трехдневный траур
11 Сентябрь, 2019

Участь убийц Имама Хусейна (а)
11 Сентябрь, 2019

Верно ли, что сын Йезида был праведником? Ислам в вопросах
11 Сентябрь, 2019
В Кабуле произошёл взрыв, есть пострадавшие
11 Сентябрь, 2019
Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
10 Сентябрь, 2019

Трагедия в Кербеле, десятки погибших
10 Сентябрь, 2019

Ашура в Азербайджане Фотолента
10 Сентябрь, 2019

Трамп заявил, что мирные переговоры с талибами "мертвы"
10 Сентябрь, 2019

Как звали маленького сына имама Хусейна (а), ставшего шахидом в Кербеле – Али Аскар или Абдуллах? Ислам в вопросах
10 Сентябрь, 2019
Мубариз Гурбанлы: В исламе не делается различий между шехидами
10 Сентябрь, 2019

Сегодня, 10-го сентября, день Ашуры
9 Сентябрь, 2019
Иракские силовики ликвидировали 15 боевиков ИГ
9 Сентябрь, 2019
Израиль обвинил КСИР в ракетном ударе
9 Сентябрь, 2019

Деяния ночи и дня Ашуры
9 Сентябрь, 2019

Сегодня день Тасуа, а завтра, 10-го сентября – Ашура
9 Сентябрь, 2019

Кем был ибн Зубейр? Ислам в вопросах
9 Сентябрь, 2019
Трамп отменил мирные переговоры по Афганистану
9 Сентябрь, 2019

Проведение уличных шествий в день Ашура не будет допущено - ГУПГБ
7 Сентябрь, 2019
Талибы похитили шестерых журналистов на востоке Афганистана
7 Сентябрь, 2019
Украина и Россия обменялись пленными
7 Сентябрь, 2019
Иран задержал судно в Персидском заливе
7 Сентябрь, 2019
Израиль нанес удар по ХАМАС
7 Сентябрь, 2019

На чем основана традиция произносить салават, глядя на луну в небе? Ислам в вопросах
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com