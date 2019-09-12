ЮНЕСКО выделит 100 миллионов долларов на восстановление мечети в иракском городе Мосуле - памятника архитектуры 12 века, сообщает ОТР.

Два года назад её почти до основания разрушили члены группировки "Исламское государство". Подробный график реставрации здания был выработан в Париже на встрече между представителями ЮНЕСКО и Ирака. Программу назвали - "Возроди дух Мосула". За всю историю Ирака это самый крупный проект, как по финансовым вложениям, так и по объёмам и качеству работ. Самым сложным для строителей станет воссоздание уникального минарета мечети.

Одри Азулай, генеральный директор ЮНЕСКО: «Мы выбрали Мосул в качестве символа, потому что до конфликта это был город, где люди знали друг друга. И не обращали внимания ни на религиозную принадлежность, ни на то, кто из какой общины».