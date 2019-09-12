Читатель спрашивает: Сколько сподвижников Пророка (с) было среди шахидов Кербелы?

Среди шахидов Кербелы были как сподвижники, видевшие Пророка (с), так и табиины (видевшие не Пророка (с), а сподвижников). Сведения о количестве сподвижников, павших в сражении в день Ашуры, различны. В большинстве источников указано, что нижеперечисленные три шахида были сподвижниками: Муслим ибн Овсаджа Асади, Абдуррахман ибн Абдираббих Ансари и Анас ибн Харис Кахили. Пишут, что им было более 70-ти лет. О еще нескольких шахидов достоверно неизвестно, были ли они сподвижниками или же табиинами. Это Хабиб ибн Мазахир, Джундаб, Аммар, Шабиб, Джунада, Муджамме, Муслим ибн Кусейр.