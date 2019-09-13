ООН разработала план по защите религиозных объектов от терроризма

ООН разработала план защиты религиозных объектов от атак террористов.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Антониу Гутерреш.

Мы все знаем, что наш мир сталкивается с ростом антисемитизма, ненависти против мусульман, увеличением нападений на христиан», - напомнил, в частности, он, отметив, что теракты против верующих в христианских, мусульманских и иудейских храмах происходили в мире и буквально в последние месяцы.

«Я еще раз строжайшим образом осуждаю эти нападения. Религиозные места должны предназначаться для молитвы, а не для войны», - подчеркнул генсек ООН.

Разработанный Организацией план, по его словам, предполагает рекомендации государствам по обеспечению безопасности религиозных учреждений.