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В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией

В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией.

Как передаёт Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня в секторе Газа к 19.30 пятьдесят пять палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 29 человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 74 пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.


Опубликовано:14 Сентябрь, 2019  09:32, ]]>Печать]]>
 
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