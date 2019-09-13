Читатель спрашивает: На чем основано выражение «72 шахида», встречающееся в марсийа?

Из достоверных источников, описывающих трагедию Ашуры, выясняется, что шахидов Кербелы было больше 72-х человек. Причиной выражения «72 шахида», могут быть нижеприведенные версии.

Может быть, это отражает количество привезенных в Дамаск отрезанных голов шахидов. Известно, что не все шахиды были обезглавлены. В некоторых источниках говорится о 72 или более отрезанных головах, которые водили по городам.

Также возможно, что имеются в виду лишь павшие в одиночных сражениях. В день Ашуры примерно 50 сторонников имама Хусейна (а) погибли во время первого натиска противника. Это произошло за сравнительно короткий промежуток времени. Последовавшие за этим одиночные схватки были более запоминающимися и наглядными. По этой причине, выражение «72 шахида» может быть указывает на количество павших в одиночных битвах.