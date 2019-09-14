Разоблачена группа, бравшая взятки с отъезжающих на хадж

В Туркменистане разоблачили преступную группу, вымогавшую взятки у паломников, отъезжающих на хадж в Саудовскую Аравию.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу Туркменское телевидение.

Подробности этого преступления на расширенном заседании правительства, рассказал генеральный прокурор Туркменистана Батыр Атдаев. В преступную группу входили бывший ведущий специалист управления муфтия Туркменистана Ровшен Аллабердиев, бывший главный специалист отдела кадров этого управления Мухамметмырат Гурбангелдиев и бывший ведущий специалист отдела по работе с религиозными организациями Кабинета министров страны Гурбанберди Нурсахедов.

С сентября 2018 года по июль 2019 года они получили взятки в особо крупных размерах от некоторых граждан, которые должны были отправиться в паломничество в Мекку и Медину.

По итогам проведенного следствия Аллабердиев, Гурбангелдиев и Нурсахедов были привлечены к уголовной ответственности. В ходе расследования у злоумышленников арестовали денежные средства в особо крупных размерах, четыре квартиры, автомобили и другое имущество. Также на заседании было показано видео, где осужденные признаются в совершенных преступлениях, раскаиваются и слезно обещают больше никогда не совершать подобное.