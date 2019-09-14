В Саудовской Аравии после авиаударов горят объекты "Saudi Aramco"

Ранним утром в субботу по двум нефтяным объектам государственного нефтяного гиганта Саудовской Аравии Aramco, расположенного на востоке страны, были нанесены авиаудары беспилотными летательными аппаратами.

Как передает Islam.az, в результате атаки на объектах возникли интенсивные возгорания.

Представитель Министерства внутренних дел Саудовской Аравии заявил в своем заявлении, что нападения были направлены на две фабрики Aramco в Абкаике и Хурайсе.

В заявлении министерства не указывается источник атаки.

Однако в последнее время хуситы и военнслужащие йеменской армии предпринимают аналогичные атаки в ответ на авиаудары королевства Саудовской Аравии по объектам в Йемене.