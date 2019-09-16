Трамп разрешил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у страны в наличии стратегические резервы нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, о своем решении американской лидер сообщил в воскресенье в Twitter.

"С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков", - заявил он.