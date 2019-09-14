Читатель спрашивает: Может ли путник, выполняющий намаз сокращенно, следовать в намазе за человеком, выполняющим намаз полностью? И верно ли обратное?

Считающийся по шариату путником человек, должен выполнять ежедневные 4-хрукатные намазы сокращенно, то есть в 2 руката. В то же время, предпочтительнее выполнять намазы коллективно. Но это имеет отношение лишь к тем, на кого в одинаковой степени распространяются условия путешествия. Следование в намазе за человеком, который выполняет намаз полностью, для путника не является желательным деянием, это даже нежелательно. Так же и человеку, не являющемуся путником, нежелательно следовать в намазе за путником. Предположительно, причиной тому является разница в количестве рукатов, которые они выполняют, и это может привести к замешательству в задних рядах коллективного намаза.