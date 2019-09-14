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Новости » Ислам в вопросах

Может ли путник, выполняющий намаз сокращенно, следовать в намазе за человеком, выполняющим намаз полностью?

Читатель спрашивает: Может ли путник, выполняющий намаз сокращенно, следовать в намазе за человеком, выполняющим намаз полностью? И верно ли обратное?

Считающийся по шариату путником человек, должен выполнять ежедневные 4-хрукатные намазы сокращенно, то есть в 2 руката.  В то же время, предпочтительнее выполнять намазы коллективно. Но это имеет отношение лишь к тем, на кого в одинаковой степени распространяются условия путешествия. Следование в намазе за человеком, который выполняет намаз полностью, для путника не является желательным деянием, это даже нежелательно. Так же и человеку, не являющемуся путником, нежелательно следовать в намазе за путником. Предположительно, причиной тому является разница в количестве рукатов, которые они выполняют, и это может привести к замешательству в задних рядах коллективного намаза.


Опубликовано:16 Сентябрь, 2019  11:50, ]]>Печать]]>
 
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